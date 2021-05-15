Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22

Вашингтон, 15 мая. Командование Военно-воздушных сил США планирует отказаться от эксплуатации истребителей пятого поколения F-22 к 2030 году из-за программы NGAD (Next Generation Air Dominance).

Эта программа предполагает создание военного самолета шестого поколения и внедрение новых принципов ведения боя в воздушном пространстве, отметил генерал-лейтенант Клинтон Хиноут, занимающий должность замначальника штаба ВВС США.

При этом демонстрационная платформа, разрабатываемая в рамках NGAD, уже поднималась в воздух. Отмечается, что новый самолет возможно будет и в беспилотном варианте.

Ранее сообщалось, что ВВС Ирака в ближайшее время могут заменить американские истребители F-16 на российские МиГ-29 или МиГ-35.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что летные характеристики истребителя F-35 намного хуже, чем у его предшественника F-16, передает издание «Царьград».