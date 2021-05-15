Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве

Москва, 15 мая. Известная российская телеведущая Юлия Барановская отреагировала на обидные слова своего бывшего гражданского мужа, футболиста Андрея Аршавина, о ее одиночестве.

Беседуя с журналистами, Аршавин заявил, что ни одна его бывшая возлюбленная не может нормально устроить личную жизнь, так как после него невозможно «найти кого-то другого». В пример он привел Барановскую — мать его троих детей.

«Юлия Геннадьевна нашла кого-нибудь? Нет», — отметил спортсмен.

Высказывание задело Барановскую, и во время беседы со своими фолловерами в Instagram она довольно едко отреагировала на него. Ведущая искренне удивилась, что Аршавин комментирует ее личную жизнь.

«Откуда он знает что-либо про мою личную жизнь? Следит за мной или спит под моей кроватью? Подглядывает в окна? Или это просто его сокровенное желание и фантазия, что я одинока?» — искренне недоумевает телезвезда.

Барановская и Аршавин состояли в незарегистрированных отношениях с 2004 года. За девять лет романа у них родились трое детей: два сына и дочь. Однако, несмотря на семью и чувства, футболист ушел от ведущей и начал строить отношения с журналисткой Алисой Казьминой. Но и с ней у него сложились не самые гладкие отношения.

Казьмина после расставания долгое время через суд пыталась оставить себе дом, в котором проживала с детьми, в том числе и от Аршавина. Но из-за этого лишь испортила себе здоровье и навлекла гнев матери спортсмена. В одном из интервью Казьмина пожаловалась на злость и ненависть бывшей родственницы.