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15 мая 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
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Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве

Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
instagram.com  /  @baranovskaya_tv

Москва, 15 мая. Известная российская телеведущая Юлия Барановская отреагировала на обидные слова своего бывшего гражданского мужа, футболиста Андрея Аршавина, о ее одиночестве.

Беседуя с журналистами, Аршавин заявил, что ни одна его бывшая возлюбленная не может нормально устроить личную жизнь, так как после него невозможно «найти кого-то другого». В пример он привел Барановскую — мать его троих детей.

«Юлия Геннадьевна нашла кого-нибудь? Нет», — отметил спортсмен.

Высказывание задело Барановскую, и во время беседы со своими фолловерами в Instagram она довольно едко отреагировала на него. Ведущая искренне удивилась, что Аршавин комментирует ее личную жизнь.

«Откуда он знает что-либо про мою личную жизнь? Следит за мной или спит под моей кроватью? Подглядывает в окна? Или это просто его сокровенное желание и фантазия, что я одинока?» — искренне недоумевает телезвезда.

Барановская и Аршавин состояли в незарегистрированных отношениях с 2004 года. За девять лет романа у них родились трое детей: два сына и дочь. Однако, несмотря на семью и чувства, футболист ушел от ведущей и начал строить отношения с журналисткой Алисой Казьминой. Но и с ней у него сложились не самые гладкие отношения.

Казьмина после расставания долгое время через суд пыталась оставить себе дом, в котором проживала с детьми, в том числе и от Аршавина. Но из-за этого лишь испортила себе здоровье и навлекла гнев матери спортсмена. В одном из интервью Казьмина пожаловалась на злость и ненависть бывшей родственницы.

аршавин барановская телеведущая
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