Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском

Смоленск, 15 мая. Правоохранители считают, что ДТП с микроавтобусом белорусов в Сафоновском районе спровоцировал водитель фуры, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в органах.

Мужчина за рулем грузовика, по предварительным данным, не выдержал дистанцию до микроавтобуса с гражданами Белоруссии и врезался в него. Всего в результате ДТП пострадали 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии и еще один в крайне тяжелом.

Авария с участием микроавтобуса, который перевозил граждан Белоруссии, и грузовиком произошла на трассе М-1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области, сообщал ФАН. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители.