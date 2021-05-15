Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил

Новосибирск, 15 мая. Восьмилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома. Ребенка экстренно госпитализировали.

Инцидент произошел 12 мая в Октябрьском районе. Школьник был оперативно доставлен в больницу и госпитализирован. Подробностей о причинах падения и состоянии ребенка пока нет. Новосибирские правоохранители проводят доследственную проверку по факту происшествия.

Барнаульская полиция спасла ребенка от падения с третьего этажа, сообщал ФАН. Стражи порядка не дали маленькому мальчику погибнуть.