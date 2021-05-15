После ДТП с автобусом и фурой под Смоленском в больницу попали 20 человек

Смоленск, 15 мая. Медики работают над улучшением состояния здоровья пассажиров, которые попали в аварию на трассе М-1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области.

Как рассказала ФАН начальник пресс-службы ГУ МВД по Смоленской области Наталья Гуреева, микроавтобус, перевозивший граждан Белоруссии, ехал в Москву. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что некоторых пострадавших пришлось доставать из машины при помощи специальной техники. На месте происшествия продолжают работать медики и сотрудники Госавтоинспекции, сообщал ФАН.