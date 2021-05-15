МВД США выпустило бюллетень о повышенной угрозе терроризма в стране

Вашингтон, 15 мая. Бюллетень, в котором сказано о повышенной угрозе терроризма в США, выпустило МВД страны. Ведомство обновило свои рекомендации по обеспечению безопасности.

Помимо этого, в министерстве заявили, что противники американской стороны активизировали усилия по «насаждению разногласий» в обществе, а также вспомнили об упреках в адрес российских СМИ в публикациях «теорий заговора» о происхождении коронавируса.

«Например, русские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно пропагандировали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин», — сказано в бюллетене.

В документе говорится, что существующие угрозы в текущем году стали более сложными и изменчивыми. Они исходят от внутренних террористов и людей, которые находятся под воздействием иностранных радикалов. Все чаще эта группа людей пользуется социальными сетями и форумами, а пандемия COVID-19 лишь усугубляет происходящее.

Ранее сообщалось, что Канада и США начали переговоры о снятии введенных из-за коронавируса ограничений на границе.