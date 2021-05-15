Выпущенная из сектора Газа ракета привела к мощному взрыву в израильском порту

Иерусалим, 15 мая. Одна из ракет, выпущенных палестинским движением ХАМАС, попала в порт израильского города Ашдод. В результате ракетного удара произошел мощный взрыв, который вызвал крупный пожар.

Информация о погибших и пострадавших пока что отсутствует, передает издание The Times of Israel. При этом пресс-служба израильской армии отметила, что такие действия палестинцев «не останутся без ответа».

Ранее стало известно, что недавно начались вооруженные столкновения между армией Израиля и палестинцами. Обе стороны осуществляют взаимные обстрелы. В результате таких действий, по данным минздрава Палестины, погибли 126 жителей сектора Газа. Согласно предварительной информации в СМИ, среди израильтян насчитывается девять погибших.

Также 14 мая палестинская сторона сообщила о бомбардировке израильского химзавода, передает издание «Царьград».