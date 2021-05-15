Мать трех маленьких медвежат впервые вывела их на прогулку в нижегородском зоопарке

Нижний Новгород, 15 мая. Три родившихся совсем недавно медвежонка в зоопарке «Лимпопо» вышли на свою первую прогулку.

Сотрудники зоопарка сообщили, что некоторое время скрывали появление малышей на свет. Они должны были немного окрепнуть, подрасти и стать готовыми ко встрече с внешним миром. В «Лимпопо» рассказали: малышей трое — две девочки и один мальчик. Имен у них пока нет, зверята должны немного освоиться и чувствовать себя комфортно в вольере.

«На свою первую прогулку они выходили с большой осторожностью и опаской. При первом же резком звуке малыши прятались обратно в берлогу», — поделились сотрудники зоопарка.

Но любопытные малыши снова пробовали изучать мир вокруг себя. Они все обнюхивали, «исследовали» игрушки в вольере, уже предпринимали попытки забраться в бассейн. Мама Ляля их отгоняет от воды и закрывает собой, если чувствует излишнее внимание со стороны посетителей.

Три самки кенгуру произвели на свет сразу трех детенышей, сообщал ФАН. В результате такого «бэби-бума» популяция кенгуру в белгородском зоопарке увеличилась до восьми животных.