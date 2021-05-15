Екатерина Варнава объяснила свой уход из шоу Comedy Woman

Москва, 15 мая. Юмористка и танцовщица Екатерина Варнава рассказала, почему покинула проект Comedy Woman.

Актриса стала участницей нового выпуска Comedy Club, в котором откровенно рассказала, что в ее жизни сменились приоритеты, и она решила полностью посвятить себя актерскому мастерству, поменяв амплуа коварной и распутной женщины на нечто поспокойнее. Телезвезда задействована в спектакле «Бульба. Пир», в котором она появляется на сцене в роли собаки.

«Так случилось в моей жизни, что Comedy Woman закончился. И началась в моей жизни эпопея с животными. Я закончила с проститутками и эскортницами. И теперь я перешла на животных», — объяснила Варнава.

Ведущие Comedy Club предположили, что неуемная энергия юмористки связана с ее недавним участием в съемках телешоу «Орел и решка». Варнава во время путешествия жила в доме известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

«А я думаю, откуда у нее столько энергии», — иронично добавил шоумен Павел Воля.

Недавно звезда впервые рассекретила подробности своей личной жизни и подтвердила слухи о романе с российским режиссером Александром Молочниковым. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует с возлюбленным.