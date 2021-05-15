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15 мая 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
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Екатерина Варнава объяснила свой уход из шоу Comedy Woman

  /   Обновлено: 15 мая 2021 10:26
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава объяснила свой уход из шоу Comedy Woman
instagram.com  /  @kativarnava

Москва, 15 мая. Юмористка и танцовщица Екатерина Варнава рассказала, почему покинула проект Comedy Woman.

Актриса стала участницей нового выпуска Comedy Club, в котором откровенно рассказала, что в ее жизни сменились приоритеты, и она решила полностью посвятить себя актерскому мастерству, поменяв амплуа коварной и распутной женщины на нечто поспокойнее. Телезвезда задействована в спектакле «Бульба. Пир», в котором она появляется на сцене в роли собаки.

«Так случилось в моей жизни, что Comedy Woman закончился. И началась в моей жизни эпопея с животными. Я закончила с проститутками и эскортницами. И теперь я перешла на животных», — объяснила Варнава.

Ведущие Comedy Club предположили, что неуемная энергия юмористки связана с ее недавним участием в съемках телешоу «Орел и решка». Варнава во время путешествия жила в доме известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

«А я думаю, откуда у нее столько энергии», — иронично добавил шоумен Павел Воля.

Недавно звезда впервые рассекретила подробности своей личной жизни и подтвердила слухи о романе с российским режиссером Александром Молочниковым. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует с возлюбленным.

варнава comedy club воля comedy woman
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Все новости / Шоу-бизнес / Екатерина Варнава объяснила свой уход из шоу Comedy Woman
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