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новостей
14:03
Экономика
Правительство ждет проект акта о субсидировании льготного туризма до 19 мая
14:03
Армия
Американская делегация посетила позиции бойцов ВСУ в Донбассе
14:02
Весь мир
Мадуро назвал возвращение «дочки» PDVSA важным условием для переговоров с оппозицией
14:00
Политика
История со складами во Врбетице обрастает интересными фактами. Колонка Голоса Мордора
13:56
Общество
Россиянам назвали опасности использования смартфона в туалете
13:55
Общество
Доктор Комаровский предупредил об опасности «белой лихорадки»
13:54
Происшествия
Школьницу из Ленобласти шесть лет насиловал безработный сожитель матери
13:53
Политика
Депутат Госдумы назвала причину включения США и Чехии в список недружественных стран
13:51
Общество
Американские военные сняли на видео загадочное НЛО у берегов Калифорнии
13:47
Политика
Генсек НАТО заявил, что организация сохраняет готовность к диалогу с Россией
13:45
Армия
Сирены воздушной тревоги сработали в Тель-Авиве
13:45
Политика
Соловьев рассказал о предательстве и феноменальной «неумности» Зеленского
13:44
Общество
Алексей Журавлев поручил оказать содействие псковскому отделению детского фонда
13:41
Политика
Экс-депутат Журавко одной фразой ответил на смерти пенсионеров на Украине
13:40
Общество
Труженица саранского завода в Мордовии замечена в коммерческом подкупе
13:36
Политика
Климкина напугали слова Путина о превращении Украины в антипод России
13:36
Общество
Врачи назвали необычный признак развития второго типа сахарного диабета
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Шоу-бизнес
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Культуру мордовского народа будут развивать по-новому

Общество
Культуру мордовского народа будут развивать по-новому
Федеральное агентство новостей  /  Юлия Мамаева

Саранск, 15 мая. Врио главы Мордовии Артем Здунов объявил о необходимости создания программы развития национальной культуры. Вопросы сохранения традиций и языка обсуждались на встрече руководителя региона с председателем Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрием Мишаниным.

Отдельная программа, по мнению Артема Здунова, способна развивать и сохранять культуру мордовского народа более организованно и системно.

«Сохранение этнокультурного многообразия и укрепление единства российской нации — одна из важнейших задач государственной политики. На нас лежит ответственность за сохранение мордовской культуры, языка, традиций. Пока это все будет существовать, можно твердо говорить, что народ живет, что он сохраняет свою самобытность, что он развивается», — сказал руководитель региона.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ФАН Юрий Мишанин, вопрос принятия программы назрел давно. Есть определенные проблемы, которые требуют безотлагательного решения. Оргкомитет, который займется проработкой основных разделов документа, будет создан уже на следующей неделе.

«Программа будет состоять из нескольких пунктов. Они касаются развития языка, образования и культуры мордовского народа, а также СМИ. Чтобы и дальше сохранять традиции, нужно, чтобы в каждом школьном классе мордовским мокшанскому и эрзянскому языкам уделяли не менее двух часов в неделю. Еще необходимо пересмотреть начисление заработной платы национальным кадрам, индексацию, чтобы она не отставала от времени. Также речь идет о сохранении национальной культуры в других регионах, где живет мордовская диаспора», — рассказал о планах председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин.

В республике в этом году традиционно состоятся национальные фестивали: «Акша келу» («Белая береза»), «Раськень озкс» («Народное моление»), «Шумбрат» («Здравствуйте»). Как и в предыдущие годы, на праздники мордовской культуры планируется пригласить гостей из других регионов.

Ранее ФАН писал о работе Мордовского национального драматического театра. Главная его проблема — нехватка актеров со знанием мокшанского и эрзянского языков.

россия мордовия национальная культура
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