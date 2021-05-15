Культуру мордовского народа будут развивать по-новому

Саранск, 15 мая. Врио главы Мордовии Артем Здунов объявил о необходимости создания программы развития национальной культуры. Вопросы сохранения традиций и языка обсуждались на встрече руководителя региона с председателем Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрием Мишаниным.

Отдельная программа, по мнению Артема Здунова, способна развивать и сохранять культуру мордовского народа более организованно и системно.

«Сохранение этнокультурного многообразия и укрепление единства российской нации — одна из важнейших задач государственной политики. На нас лежит ответственность за сохранение мордовской культуры, языка, традиций. Пока это все будет существовать, можно твердо говорить, что народ живет, что он сохраняет свою самобытность, что он развивается», — сказал руководитель региона.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ФАН Юрий Мишанин, вопрос принятия программы назрел давно. Есть определенные проблемы, которые требуют безотлагательного решения. Оргкомитет, который займется проработкой основных разделов документа, будет создан уже на следующей неделе.

«Программа будет состоять из нескольких пунктов. Они касаются развития языка, образования и культуры мордовского народа, а также СМИ. Чтобы и дальше сохранять традиции, нужно, чтобы в каждом школьном классе мордовским мокшанскому и эрзянскому языкам уделяли не менее двух часов в неделю. Еще необходимо пересмотреть начисление заработной платы национальным кадрам, индексацию, чтобы она не отставала от времени. Также речь идет о сохранении национальной культуры в других регионах, где живет мордовская диаспора», — рассказал о планах председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин.

В республике в этом году традиционно состоятся национальные фестивали: «Акша келу» («Белая береза»), «Раськень озкс» («Народное моление»), «Шумбрат» («Здравствуйте»). Как и в предыдущие годы, на праздники мордовской культуры планируется пригласить гостей из других регионов.

Ранее ФАН писал о работе Мордовского национального драматического театра. Главная его проблема — нехватка актеров со знанием мокшанского и эрзянского языков.