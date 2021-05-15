Немецкие ученые выяснили, как высота голоса сказывается на личности человека

Берлин, 15 мая. Звучание голоса человека способно охарактеризовать его личность. К такому выводу пришли эксперты из Геттингенского университета Германии.

Голос человека производит на окружающих прямое, сильное впечатление, считает один из авторов научной работы Юлий Стерн. Собеседник, даже если разговор идет по телефону, сразу способен определить, представитель какого пола или возрастной категории ведет с ним диалог.

Анализ данных более 2 тысяч респондентов позволил определить, как черты голоса влияют на личность человека. Участники эксперимента ответили на специальные вопросы в анкете. Немецкие ученые также изменили записи их голосов с помощью программы на компьютере. Кроме того, эксперты определили точную высоту голосов людей.

Выяснилось, что участники с низким голосом обладают сильным интересом к случайным интимным связям. Такая категория испытуемых оказалась социосексуальной и экстравертной. Также люди с низким голосом предпочитают доминировать в отношениях. Это касается как слабого, так и сильного пола.

Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак. Как сообщалось ранее, в этом им помог анализ уровня содержания кортизола — гормона стресса.