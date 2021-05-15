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15 мая 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
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Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
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Немецкие ученые выяснили, как высота голоса сказывается на личности человека

Наука
Немецкие ученые выяснили, как высота голоса сказывается на личности человека
unsplash.com  /  Oleg Ivanov

Берлин, 15 мая. Звучание голоса человека способно охарактеризовать его личность. К такому выводу пришли эксперты из Геттингенского университета Германии.

Голос человека производит на окружающих прямое, сильное впечатление, считает один из авторов научной работы Юлий Стерн. Собеседник, даже если разговор идет по телефону, сразу способен определить, представитель какого пола или возрастной категории ведет с ним диалог.

Анализ данных более 2 тысяч респондентов позволил определить, как черты голоса влияют на личность человека. Участники эксперимента ответили на специальные вопросы в анкете. Немецкие ученые также изменили записи их голосов с помощью программы на компьютере. Кроме того, эксперты определили точную высоту голосов людей.

Выяснилось, что участники с низким голосом обладают сильным интересом к случайным интимным связям. Такая категория испытуемых оказалась социосексуальной и экстравертной. Также люди с низким голосом предпочитают доминировать в отношениях. Это касается как слабого, так и сильного пола.

Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак. Как сообщалось ранее, в этом им помог анализ уровня содержания кортизола — гормона стресса.

ученые фрг голос
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