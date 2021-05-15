Звезда Comedy Club призвал перестать восхищаться Моргенштерном

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
Общество
Москвичей в субботу ожидает гроза и 24 градуса тепла
Все новости
15 мая 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
Общество
Москвичей в субботу ожидает гроза и 24 градуса тепла
Все новости

Звезда Comedy Club призвал перестать восхищаться Моргенштерном

Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club призвал перестать восхищаться Моргенштерном
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 15 мая. Ведущий комик шоу Comedy Club Иван Половинкин резко высказался о самом скандальном рэпере страны Моргенштерне и призвал россиян перестать восхищаться им.

Половинкин в эфире программы выступил с монологом, в котором порассуждал о популярности молодого исполнителя. Он выразил недоумение, что в свои 33 года не так успешен, как 23-летний рэпер, хотя трудится не покладая рук. Также Половинкин, имеющий диплом об экономическом образовании, не понял, как Моргенштерна могли устроить в банк, а его — нет.

«Мне обидно. Мне 33 года. Я что-то там стараюсь, шучу. А этому *** 23 года. <...> Я в банк не мог устроиться с экономическим образованием. Этого взяли в банк. Как его взяли? Там же серьезные требования. Человек должен быть пунктуальным. Моргенштерна же отсеют еще на слове человек», — сокрушался комик.

По словам резидента Comedy Club, Моргенштерну прощается то, что не дозволено другим.

«У нас в школе такие, как Моргенштерн, шли в пятый класс, потом в пятый класс, потом опять в пятый класс, а потом в тюрьму. Я не за то, чтобы его запрещали, но надо перестать им восхищаться», — заметила звезда шоу.

Ранее композиции LECK Моргенштерна, Иманбека и Fatty Wap, а также «Нету интереса» 10age с нецензурной лексикой убрали из официального плей-листа чемпионата Европы по футболу.

рэпер comedy club моргенштерн
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 437477 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 135889 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 134846 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 113276 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 37018 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Все новости / Шоу-бизнес / Звезда Comedy Club призвал перестать восхищаться Моргенштерном
Рейтинг@Mail.ru