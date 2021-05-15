Звезда Comedy Club призвал перестать восхищаться Моргенштерном

Москва, 15 мая. Ведущий комик шоу Comedy Club Иван Половинкин резко высказался о самом скандальном рэпере страны Моргенштерне и призвал россиян перестать восхищаться им.

Половинкин в эфире программы выступил с монологом, в котором порассуждал о популярности молодого исполнителя. Он выразил недоумение, что в свои 33 года не так успешен, как 23-летний рэпер, хотя трудится не покладая рук. Также Половинкин, имеющий диплом об экономическом образовании, не понял, как Моргенштерна могли устроить в банк, а его — нет.

«Мне обидно. Мне 33 года. Я что-то там стараюсь, шучу. А этому *** 23 года. <...> Я в банк не мог устроиться с экономическим образованием. Этого взяли в банк. Как его взяли? Там же серьезные требования. Человек должен быть пунктуальным. Моргенштерна же отсеют еще на слове человек», — сокрушался комик.

По словам резидента Comedy Club, Моргенштерну прощается то, что не дозволено другим.

«У нас в школе такие, как Моргенштерн, шли в пятый класс, потом в пятый класс, потом опять в пятый класс, а потом в тюрьму. Я не за то, чтобы его запрещали, но надо перестать им восхищаться», — заметила звезда шоу.

Ранее композиции LECK Моргенштерна, Иманбека и Fatty Wap, а также «Нету интереса» 10age с нецензурной лексикой убрали из официального плей-листа чемпионата Европы по футболу.