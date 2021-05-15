Цены на нефть сократились после возобновления работы трубопровода в США

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
Общество
Москвичей в субботу ожидает гроза и 24 градуса тепла
Все новости
15 мая 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
Общество
Москвичей в субботу ожидает гроза и 24 градуса тепла
Все новости

Цены на нефть сократились после возобновления работы трубопровода в США

Экономика
Цены на нефть сократились после возобновления работы трубопровода в США
pixabay.com

Москва, 15 мая. Котировки нефти эталонных марок снизились из-за новостей о возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline в США. Еще одной причиной, сдерживающей рост цен, остается пандемия.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть сорта Brent 13 мая достигала 66,58 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на черное золото марки WTI в то же время опускалась до 63,23 доллара за бочку. Однако впоследствии рост цен на сырье возобновился. На момент закрытия торгов пятницы баррель Brent стоил 68,83 доллара, а WTI — 65,51 доллара.

Одной из основных причин временного падения котировок стал запуск трубопровода Colonial после приостановки работы из-за кибератаки. Во время остановки Colonial Pipelineв отдельных районах на юге США дефицит топлива испытывали до 75% автозаправочных станций. Помимо этого, в центре внимания инвесторов остается сложная ситуация с коронавирусом в Индии.

Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев ранее заявил, что мировая добыча нефти вернется к докризисному уровню не раньше 2023 года. По его словам, главным препятствием для восстановления производства является недостаточное инвестирование в нефтегазовую отрасль.

нефть сша brent wti
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 437477 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 135889 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 134846 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 113276 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 37018 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Все новости / Экономика / Цены на нефть сократились после возобновления работы трубопровода в США
Рейтинг@Mail.ru