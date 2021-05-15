Цены на нефть сократились после возобновления работы трубопровода в США

Москва, 15 мая. Котировки нефти эталонных марок снизились из-за новостей о возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline в США. Еще одной причиной, сдерживающей рост цен, остается пандемия.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть сорта Brent 13 мая достигала 66,58 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на черное золото марки WTI в то же время опускалась до 63,23 доллара за бочку. Однако впоследствии рост цен на сырье возобновился. На момент закрытия торгов пятницы баррель Brent стоил 68,83 доллара, а WTI — 65,51 доллара.

Одной из основных причин временного падения котировок стал запуск трубопровода Colonial после приостановки работы из-за кибератаки. Во время остановки Colonial Pipelineв отдельных районах на юге США дефицит топлива испытывали до 75% автозаправочных станций. Помимо этого, в центре внимания инвесторов остается сложная ситуация с коронавирусом в Индии.

Член Президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев ранее заявил, что мировая добыча нефти вернется к докризисному уровню не раньше 2023 года. По его словам, главным препятствием для восстановления производства является недостаточное инвестирование в нефтегазовую отрасль.