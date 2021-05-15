Автобус с гражданами Белоруссии попал в серьезное ДТП под Смоленском

Смоленск, 15 мая. Микроавтобус, который перевозил пассажиров из Белоруссии, попал в аварию с участием грузовика на трассе М-1 «Беларусь» в Сафоновском районе Смоленской области.

В результате столкновения двух машин пострадали 13 человек. Спасателям пришлось доставать пассажиров из автобуса при помощи специальной техники. Всех людей с травмами госпитализировали в больницу. Медики оценили состояние одного из них как крайне тяжелое.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте аварии работают медики и сотрудники Госавтоинспекции.