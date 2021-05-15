Беременная школьница из Удмуртии украла деньги ради сигарет и алкоголя

Ижевск, 15 мая. Суд приговорил беременную 15-летнюю жительницу Вавожского района к году лишения свободы за кражу 2 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Удмуртии.

По версии следствия, в ноябре прошлого года школьница обнаружила дома мобильный телефон, принадлежавший другу семьи. Мужчина забыл его накануне, когда приходил в гости. Злоумышленница выяснила, что на устройстве установлена услуга «мобильный банк» и похитила со счета 2 тысячи рублей, переведя их своему приятелю. На эти деньги юноша приобрел табачную продукцию и алкоголь, которые позднее доставил беременной девочке.

Малолетней нарушительнице закона назначили наказание с отбыванием в воспитательной колонии. Из-за беременности оно было отсрочено.

В Ишиме ранее судимый мужчина избил беременную от него школьницу. Девочка воспитывалась в неблагополучной семье, питалась кошачьим кормом, забеременела от бывшего зека и хотела выйти за него замуж даже после рукоприкладства, сообщало URA.RU.