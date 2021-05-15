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15 мая 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
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Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
Общество
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Беременная школьница из Удмуртии украла деньги ради сигарет и алкоголя

Происшествия
Беременная школьница из Удмуртии украла деньги ради сигарет и алкоголя
pexels.com  /  freestocks.org

Ижевск, 15 мая. Суд приговорил беременную 15-летнюю жительницу Вавожского района к году лишения свободы за кражу 2 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Удмуртии.

По версии следствия, в ноябре прошлого года школьница обнаружила дома мобильный телефон, принадлежавший другу семьи. Мужчина забыл его накануне, когда приходил в гости. Злоумышленница выяснила, что на устройстве установлена услуга «мобильный банк» и похитила со счета 2 тысячи рублей, переведя их своему приятелю. На эти деньги юноша приобрел табачную продукцию и алкоголь, которые позднее доставил беременной девочке.

Малолетней нарушительнице закона назначили наказание с отбыванием в воспитательной колонии. Из-за беременности оно было отсрочено.

В Ишиме ранее судимый мужчина избил беременную от него школьницу. Девочка воспитывалась в неблагополучной семье, питалась кошачьим кормом, забеременела от бывшего зека и хотела выйти за него замуж даже после рукоприкладства, сообщало URA.RU.

кража удмуртия беременная школьница
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Все новости / Происшествия / Беременная школьница из Удмуртии украла деньги ради сигарет и алкоголя
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