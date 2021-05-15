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15 мая 11:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
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10:38
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Власти Канады и США начали переговоры по вопросу снятия ограничений на границе

Политика
Власти Канады и США начали переговоры по вопросу снятия ограничений на границе
flickr.com  /  U.S. Customs and Border Protection

Вашингтон, 15 мая. Представители властей Канады и Соединенных Штатов начали переговоры о снятии ограничений на границе двух стран, введенных на фоне распространения коронавируса.

По данным телеканала CBC, на первом этапе в обсуждении не участвуют политики, которым будет необходимо принять окончательное решение. Источник СМИ отметил, что в ближайшее время вопрос о снятии ограничений не получит решения. Однако это может произойти летом, добавил он.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что Администрация президента США Джо Байдена продолжит строительство стены на границе с Мексикой. Инженерные войска Соединенных Штатов начнут работы по достройке защитных сооружений на 20-километровом участке границы в долине Рио-Гранде.

сша канада границы
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Все новости / Политика / Власти Канады и США начали переговоры по вопросу снятия ограничений на границе
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