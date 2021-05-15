Власти Канады и США начали переговоры по вопросу снятия ограничений на границе

Вашингтон, 15 мая. Представители властей Канады и Соединенных Штатов начали переговоры о снятии ограничений на границе двух стран, введенных на фоне распространения коронавируса.

По данным телеканала CBC, на первом этапе в обсуждении не участвуют политики, которым будет необходимо принять окончательное решение. Источник СМИ отметил, что в ближайшее время вопрос о снятии ограничений не получит решения. Однако это может произойти летом, добавил он.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что Администрация президента США Джо Байдена продолжит строительство стены на границе с Мексикой. Инженерные войска Соединенных Штатов начнут работы по достройке защитных сооружений на 20-километровом участке границы в долине Рио-Гранде.