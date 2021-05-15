Ночной дозор по-ростовски: будни ДПС и все «прелести» этой работы

Цыганский табор, малолетние неадекваты и пенсионеры без прав — кого только ни встретишь на дорогах Ростовской области. Корреспондент ФАН присоединился к вечернему рейду Аксайского полка ГИБДД ОМВД и на себе испытал все «прелести» данной работы.

Макс Чуев / Макс Чуев

Пенсионер без прав

Два экипажа заступили на боевое дежурство в центре Аксая в 18:00. Основной задачей, поставленной руководством, стало выявление несовершеннолетних водителей. Ведь именно они, не имея прав, совершают грубые нарушения ПДД, которые очень часто приводят к трагедиям.

За нарушителями мы отправились в самые людные места Аксайского района. Побывали в поселке Подпольный, Старочеркасске и станице Ольгинской. Именно по пути в станицу нам и попался первый нарушитель. Правда, это был пенсионер, но, как отметили сотрудники ГИБДД, они не могли проехать мимо.

Двигаясь по дороге, водитель нашего автомобиля обратил внимание на «Дэу Матиз», который ехал навстречу с поднятым капотом. Капот полностью заслонял лобовое стекло и мешал обзору.

«Подожди, — обратился он к своему напарнику. — Что у него с капотом? Ему ведь ничего не видно».

Включив мигалку и сирену, сотрудник выполнил резкий разворот, и через минуту мы настигли нарушителя.

После фразы, прозвучавшей через громкоговоритель: «271, принимаем вправо!», «Матиз» остановился. За рулем оказался пенсионер с просроченными правами без доверенности на управление автомобилем. Оказалось, что машина зарегистрирована на его дочь, которая проживает в соседнем поселке, а капот он приподнял только потому, что двигатель закипает.

Началась стандартная процедура оформления нарушителя и задержания транспортного средства с последующей его транспортировкой на штрафстоянку. Поэтому нам пришлось оставить этот экипаж и вызвать другую машину, на которой мы продолжили рейд.

Макс Чуев / Макс Чуев

Цыганский табор

Пока мы отрабатывали проверку документов и остановку транспортных средств на дороге, солнце уже село. В станицу Ольгинскую мы въехали по темноте. На въезде первая патрульная машина резко развернулась и поехала за «тройкой», которая пронеслась мимо нас. Погоня длилась недолго. Водитель автомобиля уперся в забор частного дома и, оставив машину открытой, забежал в калитку.

Макс Чуев / Макс Чуев

Наш экипаж подъехал немного позже, и, когда мы подошли к частному подворью, нас уже ожидал цыганский табор.

30, а может, и больше цыган всех возрастов угрожали сотрудникам и журналистам расправой, заставляли выключить камеры, посылая в их адрес проклятья.

Оказалось, что водитель «ВАЗ 2103», проехавший мимо, имел права и был совершеннолетним, однако его автомобиль ни в одной базе не числился и на учете не состоял. Как пояснил сотрудник ГИБДД первого экипажа, это авто было списано в утиль достаточно давно, и эксплуатировать его нельзя.

Пока гаишники снимали номера с автомобиля и составляли протокол, у обитателей дома разгорелся нешуточный скандал между собой. Выкрикивая непонятные фразы на цыганском, они долго спорили, а потом переключились на журналистов.

«Чтобы вы подохли», — кричала полная женщина, разводя руками.

«Я вам сейчас колеса порежу», — громко заявлял какой-то молодой человек.

«Что за облава?» — возмущенно вопрошал третий.

Видя, что сотрудники непоколебимы, кто-то из большого семейства предложил позвонить Боре, чтобы тот разобрался.

«Звоните Боре, что за беспредел?! Ты меня снимаешь? Какое право ты имеешь меня снимать?! Я тебя заживо сожгу», — кричал он в камеру корреспонденту ФАН.

С приездом так называемого Бори все встало на места и обрело четкие очертания. Он смог утихомирить разбушевавшийся табор и позволил сотрудникам ГИБДД довести свою работу до конца.

«Пойду проверю колеса», — сказал водитель нашего автомобиля.

И через какое-то время мы продолжили путь.

Макс Чуев / Макс Чуев

Молодые неадекваты

Синяя «Лада» с тонировкой по кругу остановилась, заехав на автомойку. За рулем был 18-летний парень, не имеющий прав. Среди пассажиров, которых было человек шесть, также не было лиц, имеющих права на управление транспортным средством.

Экипаж нагнал этот автомобиль на центральной улице станицы Ольгинской и попросил остановиться. Молодые люди были очень возмущены поведением сотрудников ГИБДД. По их мнению, ездить по станице в ночное время без прав никто не может им запретить, так как они у себя дома.

Один из молодых людей, по всей видимости, часто смотрящий телевизор, заявил, что права на съемку мы не имеем, а он будет жаловаться. Показным жестом он достал из кармана спортивных штанов телефон, набрал «112» и стал рассказывать, что якобы сотрудники ГИБДД, преследуя авто, в котором он ехал, чуть не задавили его детей.

Естественно, полиция не приехала. Вместо этого сотрудники отдела пропаганды ГИБДД предложили вызвать специалиста по делам несовершеннолетних, сведя на нет все претензии молодежи.

Макс Чуев / Макс Чуев

После длительной бумажной волокиты и оформления протоколов было решено отправить транспортное средство на штрафстоянку.

Когда пассажиры «Лады» узнали об этом, они решили, что из автомобиля необходимо забрать все. Ребята попросили 20 минут и за это время сняли с авто обивку, достали коврики, колонки, магнитолу и весь другой скарб, включая подголовники от сидений.

Водитель эвакуатора, который прибыл на место, улыбнулся и прокомментировал их действия.

«Хорошо, что хоть стекла не побили. Обычно в таких случаях они машину не выкупают уже. А отдают ее в непотребном виде. Прыгают на капоте и багажнике и бьют стекла», — отметил собеседник.

Макс Чуев / Макс Чуев

Таким образом, за один пятичасовой рейд в составе нескольких экипажей мы составили кучу административных протоколов и арестовали два транспортных средства. Но несовершеннолетних водителей так и не встретили.

Официальная статистика

За четыре месяца текущего года на Дону зарегистрировано три ДТП с участием несовершеннолетних водителей до 16 лет. В результате этих правонарушений семь человек погибли, а 26 получили травмы различной степени тяжести. На регулярной основе управление ГИБДД по Ростовской области проводит рейды «Несовершеннолетний водитель», по результатам которых в отношении задержанных составляются административные материалы в соответствии с ч. 1 статьи 12.7 КРФ об АП. Напомним, что в настоящее время управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, влечет наложение административного штрафа до 15 тысяч рублей и задержание транспортного средства. Кроме того, исходя из ч. 3 данной статьи, передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.