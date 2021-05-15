Экспорт древесины для строительства домов могут ограничить в России

Москва, 15 мая. Дефицит пиломатериалов в стране и в мире привел к росту цен на внутреннем рынке. Минпромторг допустил возможность замораживания экспорта продукции.

Стоимость древесины, которая используется в строительной сфере, подскочила вдвое в течение года. Эксперты ссылаются на нехватку сырья в России, а также на схожую ситуацию на мировых рынках. Представители Министерства промышленности и торговли РФ озвучили планы по ограничению вывоза продукции за рубеж. Об этом пишет РБК.

Согласно статистике Ассоциации деревянного домостроения, строительные доски в период с апреля прошлого года по апрель нынешнего года подорожали в два раза. Сопредседатель правления ассоциации Юлия Юрлова указывает, что 1 куб. м доски раньше продавался за 11–13 тыс. рублей, а в настоящее время его можно купить только за 22–26 тыс. рублей.

Временное ограничение продажи древесины за границу поддерживают в ассоциации, а также предлагают сдержать рост цен на пиломатериалы хвойных пород внутри России.

Вице-премьер Юрий Трутнев недавно заявлял, что в РФ планируется создание государственной экспортной компании, которая будет заниматься реализацией леса.