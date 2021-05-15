Аномальная жара надвигается на регионы России

Москва, 15 мая. Летняя погода придет в регионы России на следующей неделе. Об этом рассказали российские климатологи. Аномальные температуры уже отмечались в Москве и Петербурге.

Аномально жаркая погода ожидается в Москве с 17 мая, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. В понедельник столбики термометров поднимутся до +29 градусов, во вторник — до +27.

Воздух прогревается до рекордных значений и в Санкт-Петербурге, подчеркнул ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. 13 мая в Северной столице температура составляла +27,5 градуса.

Высокие температуры будут наблюдаться и в средней полосе России, отметила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Однако заявлять о повышении средних температур в каждом сезоне говорить не приходится, подчеркнула эксперт.

Ранее синоптики пообещали жару до +28 градусов жителям Приморья. Такая погода придет в регион в воскресенье, 16 мая. Небо будет ясное, осадков метеорологи не прогнозируют.