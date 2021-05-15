Спасатели достали из водоема тело 12-летнего мальчика в Гатчинском районе

Санкт-Петербург, 15 мая. Недалеко от поселка Сусанино Ленобласти в воде было обнаружено тело ребенка.

После продолжительных поисков специалисты поисково-спасательных отрядов Тосна и Шлиссельбурга нашли тело мальчика и доставили на берег, сообщили в пресс-службе региональной аварийно-спасательной службы. Обстоятельства гибели ребенка в настоящее время выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

В Пензе ведутся поиски шестилетних девочек, не вернувшихся с прогулки, сообщал ФАН. Две юные жительницы областного центра ушли кататься на самокатах и не вернулись.