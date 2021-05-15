Израильские военные заявили о ракетном ударе с территории Сирии

Иерусалим, 15 мая. Три ракетных снаряда было выпущено с территории Сирии в направлении Израиля, говорится в публикации в официальном аккаунте израильской армии в Twitter.

Все три ракеты упали «на открытой местности», передает телеканал Sky News Arabia. При этом одна из ракет упала на сирийскую территорию.

Ранее сообщалось, что между израильскими военными и палестинцами начались вооруженные столкновения. Стороны ведут взаимный ракетный обстрел. Минздрав Палестины сообщает о гибели 126 человек из-за этого конфликта с Израилем. По предварительным данным, среди израильтян насчитывается девять жертв.

Также 14 мая Палестина сообщила о бомбардировке химзавода в Израиле с помощью беспилотника, пишет «Царьград».