В Сети появилась полная аудиозапись происходившего во время стрельбы в казанской гимназии

Казань, 15 мая. В Сети опубликовали аудиоматериалы, которые записали ученики гимназии №175, где произошло вооруженное нападение.

На записи отчетливо слышно, как дети пытаются шутить над происходящим после раздавшегося сигнала бедствия. Изначально школьники не понимали, что происходит. Спустя пару минут началась паника, учеников пытались успокоить учителя. Они поручили детям сидеть в кабинетах, одна из девочек сказала, что надо залезть под стол.

Затем в классе начался шум, школьники говорили, что «не хотят умирать», после чего наступила тишина. Еще несколько минут были слышны выстрелы. Ученики, спрятавшись под партой, начали тихо плакать.

В столичных больницах приступили к лечению пострадавших при стрельбе в казанской школе. Детей доставили в Москву 12 мая, полет они перенесли нормально. В числе транспортированных четверо находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одного ребенка медики оценивают как крайне тяжелое, сообщало РИАМО.