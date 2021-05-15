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15 мая 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
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В Сети появилась полная аудиозапись происходившего во время стрельбы в казанской гимназии

Происшествия
В Сети появилась полная аудиозапись происходившего во время стрельбы в казанской гимназии
Global Look Press  /  vk.com / region_kazan116

Казань, 15 мая. В Сети опубликовали аудиоматериалы, которые записали ученики гимназии №175, где произошло вооруженное нападение.

На записи отчетливо слышно, как дети пытаются шутить над происходящим после раздавшегося сигнала бедствия. Изначально школьники не понимали, что происходит. Спустя пару минут началась паника, учеников пытались успокоить учителя. Они поручили детям сидеть в кабинетах, одна из девочек сказала, что надо залезть под стол.

Затем в классе начался шум, школьники говорили, что «не хотят умирать», после чего наступила тишина. Еще несколько минут были слышны выстрелы. Ученики, спрятавшись под партой, начали тихо плакать.

В столичных больницах приступили к лечению пострадавших при стрельбе в казанской школе. Детей доставили в Москву 12 мая, полет они перенесли нормально. В числе транспортированных четверо находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одного ребенка медики оценивают как крайне тяжелое, сообщало РИАМО.

стрельба казань аудиозапись
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Все новости / Происшествия / В Сети появилась полная аудиозапись происходившего во время стрельбы в казанской гимназии
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