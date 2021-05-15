Прооперированная Бузова показала кадры с первого концерта после госпитализации

Москва, 15 мая. Певица Ольга Бузова устроила грандиозный концерт в Екатеринбурге спустя неделю после выписки из больницы. Первыми кадрами с шоу она поделилась с поклонниками в Instagram.

Знаменитость едва восстановилась после операции, а уже поспешила порадовать своих фанатов выступлением. Сама звезда заявила, что без ума от концерта и поблагодарила своих поклонников за поддержку.

«Мы сделали это. Первый концерт. Екатеринбург, так круто. Я в шоке. Я всю себя вам отдала», — заявила 35-летняя исполнительница.

Артистка в Stories показала несколько концертных номеров, которые весьма удивили поклонников. Бузова прыгает и танцует на сцене так, что невозможно поверить, что еще несколько недель назад она лежала в больнице и со слезами на глазах рассказывала о своем самочувствии.

Знаменитость попала в больницу в начале мая, ей провели операцию. Что стало причиной госпитализации, до сих пор неясно. Некоторые интернет-пользователи и звезды не поверили Бузовой и заподозрили звезду в желании пропиариться на «тяжелой болезни». Молчать певица не стала и дерзко ответила злопыхателям.