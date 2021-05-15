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15 мая 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
Общество
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Прооперированная Бузова показала кадры с первого концерта после госпитализации

Шоу-бизнес
Прооперированная Бузова показала кадры с первого концерта после госпитализации
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 15 мая. Певица Ольга Бузова устроила грандиозный концерт в Екатеринбурге спустя неделю после выписки из больницы. Первыми кадрами с шоу она поделилась с поклонниками в Instagram.

Знаменитость едва восстановилась после операции, а уже поспешила порадовать своих фанатов выступлением. Сама звезда заявила, что без ума от концерта и поблагодарила своих поклонников за поддержку.

«Мы сделали это. Первый концерт. Екатеринбург, так круто. Я в шоке. Я всю себя вам отдала», — заявила 35-летняя исполнительница.

Артистка в Stories показала несколько концертных номеров, которые весьма удивили поклонников. Бузова прыгает и танцует на сцене так, что невозможно поверить, что еще несколько недель назад она лежала в больнице и со слезами на глазах рассказывала о своем самочувствии.

Знаменитость попала в больницу в начале мая, ей провели операцию. Что стало причиной госпитализации, до сих пор неясно. Некоторые интернет-пользователи и звезды не поверили Бузовой и заподозрили звезду в желании пропиариться на «тяжелой болезни». Молчать певица не стала и дерзко ответила злопыхателям.

бузова концерт болезнь
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Все новости / Шоу-бизнес / Прооперированная Бузова показала кадры с первого концерта после госпитализации
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