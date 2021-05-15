Грандиозный салют завершил премьеру фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР

Банги, 14 мая. Премьера фильма «Турист» о работе инструкторов из РФ в ЦАР, прошедшая в столице республики, завершилась праздничным салютом.

Картина совместного производства российских и центральноафриканских кинематографистов повествует о специалисте из РФ, который прибыл в ЦАР, чтобы передать военнослужащим национальной армии (FACA) накопленные знания и навыки.

Федеральное агентство новостей /

Однако в это время боевики, подстрекаемые экс-президентом Франсуа Бозизе предприняли попытку госпереворота. Инструктор с позывным «Турист» попадает в самую гущу событий, из которых выходит с честью, преодолев все испытания.

Федеральное агентство новостей /

Центральноафриканцы с восторгом встретили картину, которая отражает реальные события, происходившие в ЦАР последние несколько месяцев. Они пришли на стадион имени Бартелеми Боганда в центре Банги, чтобы своими глазами увидеть на большом экране фильм, который впервые в истории кино вышел на государственном языке ЦАР — санго.

Федеральное агентство новостей /

Перед началом сеанса выступил исполнительный продюсер «Туриста» Генрих Кен. Он отметил, что работа над картиной была крайне сложной, но для съемочной группы стала примером самоотдача, с которой взялись за дело местные артисты.

Федеральное агентство новостей /

Вместе с ним к зрителям обратился глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов, который подчеркнул, что благодаря тренировкам у российских инструкторов армия ЦАР стала одной из самых боеспособных на континенте.

После завершения показа восхищенные кинолентой зрители увидели огни праздничного салюта, который является традиционным завершением крупных культурных мероприятий в Банги.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, первые 235 специалистов из РФ прибыли в ЦАР в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Банги еще в 2018 году. Позже, по просьбе официальных властей республики количество инструкторов увеличилось еще на 300 человек. Все россияне работают официально и в строгом соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН.

Благодаря тренировкам у инструкторов из РФ Вооруженные силы ЦАР смогли переломить ситуацию и разгромить действовавшие в стране вооруженные бандформирования. Теперь руководство республики занимается восстановлением национальной экономики.