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15 мая 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
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Грандиозный салют завершил премьеру фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР

  /   Обновлено: 15 мая 2021 10:29
Весь мир
Грандиозный салют завершил премьеру фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 14 мая. Премьера фильма «Турист» о работе инструкторов из РФ в ЦАР, прошедшая в столице республики, завершилась праздничным салютом.

Картина совместного производства российских и центральноафриканских кинематографистов повествует о специалисте из РФ, который прибыл в ЦАР, чтобы передать военнослужащим национальной армии (FACA) накопленные знания и навыки.

Грандиозный салют завершил премьеру фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Однако в это время боевики, подстрекаемые экс-президентом Франсуа Бозизе предприняли попытку госпереворота. Инструктор с позывным «Турист» попадает в самую гущу событий, из которых выходит с честью, преодолев все испытания.

Грандиозный салют завершил премьеру фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Центральноафриканцы с восторгом встретили картину, которая отражает реальные события, происходившие в ЦАР последние несколько месяцев. Они пришли на стадион имени Бартелеми Боганда в центре Банги, чтобы своими глазами увидеть на большом экране фильм, который впервые в истории кино вышел на государственном языке ЦАР — санго.

Грандиозный салют завершил премьеру фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Перед началом сеанса выступил исполнительный продюсер «Туриста» Генрих Кен. Он отметил, что работа над картиной была крайне сложной, но для съемочной группы стала примером самоотдача, с которой взялись за дело местные артисты.

Грандиозный салют завершил премьеру фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Вместе с ним к зрителям обратился глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов, который подчеркнул, что благодаря тренировкам у российских инструкторов армия ЦАР стала одной из самых боеспособных на континенте.

После завершения показа восхищенные кинолентой зрители увидели огни праздничного салюта, который является традиционным завершением крупных культурных мероприятий в Банги.

Грандиозный салют завершил премьеру фильма «Турист» о российских инструкторах в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Напомним, первые 235 специалистов из РФ прибыли в ЦАР в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Банги еще в 2018 году. Позже, по просьбе официальных властей республики количество инструкторов увеличилось еще на 300 человек. Все россияне работают официально и в строгом соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН.

Благодаря тренировкам у инструкторов из РФ Вооруженные силы ЦАР смогли переломить ситуацию и разгромить действовавшие в стране вооруженные бандформирования. Теперь руководство республики занимается восстановлением национальной экономики.

турист африка цар
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