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15 мая 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
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Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
Общество
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Венгрия последовала примеру РФ с золотовалютными резервами

Экономика
Венгрия последовала примеру РФ с золотовалютными резервами
wikipedia.org  /  Jakub Hałun / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 мая. Российский трюк с золотовалютными резервами нашел последователей в лице Венгрии, пишет французское издание Capital.

Как отмечают авторы, за последние годы Венгрия инвестировала в золото 3 млрд евро. Страна приобрела 63 тонны драгоценного металла, что втрое выше, чем ее золотой запас на начало 2018 года. Таким образом, Венгрия вошла в число 40 стран с крупнейшим золотым запасом в мире, передает «ПолитРоссия».

Золотой маневр Будапешта обусловлен желанием защитить резервы страны от возможных внешнеполитических рисков, ведь золото, как известно, является наименее рискованным активом для инвестирования. Кроме того, владение драгметаллом позволяет укрепить уверенность в стабильности финансовой системы государства, объясняют аналитики.

Российская горнорудная компания Polymetal ранее опубликовала отчет за первый квартал 2021 года. Согласно документу, за январь-март производство золота компанией увеличилось на 4%.

венгрия финансы золото
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Все новости / Экономика / Венгрия последовала примеру РФ с золотовалютными резервами
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