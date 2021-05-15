Венгрия последовала примеру РФ с золотовалютными резервами

Москва, 15 мая. Российский трюк с золотовалютными резервами нашел последователей в лице Венгрии, пишет французское издание Capital.

Как отмечают авторы, за последние годы Венгрия инвестировала в золото 3 млрд евро. Страна приобрела 63 тонны драгоценного металла, что втрое выше, чем ее золотой запас на начало 2018 года. Таким образом, Венгрия вошла в число 40 стран с крупнейшим золотым запасом в мире, передает «ПолитРоссия».

Золотой маневр Будапешта обусловлен желанием защитить резервы страны от возможных внешнеполитических рисков, ведь золото, как известно, является наименее рискованным активом для инвестирования. Кроме того, владение драгметаллом позволяет укрепить уверенность в стабильности финансовой системы государства, объясняют аналитики.

Российская горнорудная компания Polymetal ранее опубликовала отчет за первый квартал 2021 года. Согласно документу, за январь-март производство золота компанией увеличилось на 4%.