СК РФ начал проверку после гибели ребенка при пожаре в Самарской области

Самара, 15 мая. Следователи выясняют причины пожара в поселке Первомайский, жертвой которого стал девятилетний ребенок.

Правоохранители, занимающиеся проверкой случившегося, считают, что пожар в доме, где находился подросток, мог начаться из-за неисправной проводки. Сейчас соответствующую версию ЧП проверяют специалисты. На основании результатов проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, заявили в СУ СК по региону.

В Тюмени местные власти выразили обеспокоенность из-за надвигающейся жары и «чрезвычайной пожарной опасности», сообщало издание URA.RU. С аномальным повышением температуры, как утверждают в местной администрации, растет риск возникновения пожаров на территории города и всей области.