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15 мая 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
Общество
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Специалисты РАН зафиксировали сильнейшую за последние два года магнитную бурю

Общество
Специалисты РАН зафиксировали сильнейшую за последние два года магнитную бурю
pixabay.com

Москва, 15 мая. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зафиксировали сильнейшую за последние два года магнитную бурю на Земле.

Природное явление случилось вечером 12 мая. Уровень геомагнитных возмущений на пике доходил до семерки по девятибалльной шкале. По словам специалистов, планета фактически пережила один очень короткий и сильный космический удар.

Однако причина возникшей магнитной бури пока остается не совсем ясной, поскольку на Солнце не зафиксировали никаких заметных событий. Сейчас ситуация стабилизировалась. Исследователи отметили, что активность солнечных вспышек опустилась до низкого показателя.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал о магнитной буре уровня G3, начавшейся на Земле. G3 — это третий класс в систематизации магнитных бурь.

ран солнце магнитная буря
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Все новости / Общество / Специалисты РАН зафиксировали сильнейшую за последние два года магнитную бурю
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