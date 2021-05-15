Специалисты РАН зафиксировали сильнейшую за последние два года магнитную бурю

Москва, 15 мая. Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зафиксировали сильнейшую за последние два года магнитную бурю на Земле.

Природное явление случилось вечером 12 мая. Уровень геомагнитных возмущений на пике доходил до семерки по девятибалльной шкале. По словам специалистов, планета фактически пережила один очень короткий и сильный космический удар.

Однако причина возникшей магнитной бури пока остается не совсем ясной, поскольку на Солнце не зафиксировали никаких заметных событий. Сейчас ситуация стабилизировалась. Исследователи отметили, что активность солнечных вспышек опустилась до низкого показателя.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал о магнитной буре уровня G3, начавшейся на Земле. G3 — это третий класс в систематизации магнитных бурь.