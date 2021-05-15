Успенская растрогала фанатов совместным фото с дочерью

Москва, 15 мая. Знаменитая певица Любовь Успенская не скрывает радости, что наконец-то помирилась с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Она делится с фанатами совместными фото с наследницей.

Артистка рассказала поклонникам радостные новости и отметила, что полюбила май еще сильнее, несмотря на разные суеверия. Знаменитость выиграла суд у бывшего супруга Александра Плаксина, который подал иск к звезде о разделе имущества. Успенская не может сдержать эмоций от счастья, что судебные заседания уже позади.

Окрыляет певицу и то, что рядом с ней находится единственная дочь Татьяна, с которой у нее были очень напряженные отношения последние годы. Женщины уже помирились, и для Успенской это настоящее счастье.

«Я могу спокойно дышать, творить, петь и просто жить! Справедливость восторжествовала! Но, главное счастье, что рядом моя единственная, любимая и неповторимая», — написала артистка в Instagram.

Певица растрогала фанатов нежным снимком. Поклонники знаменитости оставили сотни теплых комментариев под публикацией и пожелали ей и ее дочери гармонии и любви.

В прошлом году в семье певицы прогремел скандал. Дочь Успенской пришла на телевидение, обвинила мать в тирании. Звезда в слезах рассказывала об отношениях с наследницей и с трудом переживала эту историю. Спустя время мать и дочь помирились. Плаксина вернулась к родительнице из США, куда уехала после ссоры с Успенской.