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15 мая 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
Общество
Москвичей в субботу ожидает гроза и 24 градуса тепла
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Успенская растрогала фанатов совместным фото с дочерью

Шоу-бизнес
Успенская растрогала фанатов совместным фото с дочерью
instagram.com  /  @uspenskayalubov_official

Москва, 15 мая. Знаменитая певица Любовь Успенская не скрывает радости, что наконец-то помирилась с единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Она делится с фанатами совместными фото с наследницей.

Артистка рассказала поклонникам радостные новости и отметила, что полюбила май еще сильнее, несмотря на разные суеверия. Знаменитость выиграла суд у бывшего супруга Александра Плаксина, который подал иск к звезде о разделе имущества. Успенская не может сдержать эмоций от счастья, что судебные заседания уже позади.

Окрыляет певицу и то, что рядом с ней находится единственная дочь Татьяна, с которой у нее были очень напряженные отношения последние годы. Женщины уже помирились, и для Успенской это настоящее счастье.

«Я могу спокойно дышать, творить, петь и просто жить! Справедливость восторжествовала! Но, главное счастье, что рядом моя единственная, любимая и неповторимая», — написала артистка в Instagram.

Певица растрогала фанатов нежным снимком. Поклонники знаменитости оставили сотни теплых комментариев под публикацией и пожелали ей и ее дочери гармонии и любви.

В прошлом году в семье певицы прогремел скандал. Дочь Успенской пришла на телевидение, обвинила мать в тирании. Звезда в слезах рассказывала об отношениях с наследницей и с трудом переживала эту историю. Спустя время мать и дочь помирились. Плаксина вернулась к родительнице из США, куда уехала после ссоры с Успенской.

певица успенская плаксина
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Все новости / Шоу-бизнес / Успенская растрогала фанатов совместным фото с дочерью
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