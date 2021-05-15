Американский обозреватель предложил скорее провести встречу Путина и Байдена

Вашингтон, 15 мая. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден должны как можно скорее принять участие в совместном саммите, считает обозреватель Э. Уэйн Мерри.

Эксперт указал на попытки Вашингтона игнорировать диалог с Москвой. По мнению автора американского издания The Hill, это нисколько не задевает Россию. Эксперт отреагировал на высылку дипломатов сторонами и решение американского посольства в Москве приостановить выдачу виз.

«Глупо полагать, что мы следуем собственным интересам, «наказывая» Россию отказом от диалога с ней», — пояснил Э. Уэйн Мерри.

Нужно отказаться от подобного инструмента и начать восстановление взаимоотношений между сторонами. Поэтому необходимо организовать личную встречу президентов двух государств, подчеркивает обозреватель.

Ранее Байден предложил Путину совместную работу в сфере кибербезопасности. Президент США выразил надежду, что сможет обсудить с российским коллегой вопрос разработки международных стандартов в этом направлении.