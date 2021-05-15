«Эффект Рудовой»: власти Дагестана установят туалеты по туристическим маршрутам

Махачкала, 15 мая. Дагестанские власти установят дополнительные общественные туалеты в 10 туристических локациях, сообщили ФАН в региональном минтуризме. Места их расположения будут определены администрациями муниципалитетов.

В ведомстве объяснили, что в связи с активным ростом турпотока в республику возникает необходимость создания и совершенствования инфраструктуры на туристических объектах. Частью этой работы станет обустройство дополнительных санитарных зон.

«Наша задача — создать инфраструктуру, которая бы соответствовала современным требованиям и запросам. В целях улучшения санитарного состояния объектов показа на пути следования основных туристических маршрутов запланирована организация 10 санитарных зон, отвечающих установленным нормам», — рассказали в министерстве.

Там уточнили, что под санитарными зонами подразумеваются, в том числе общественные туалеты. Их установят в местах, популярных у туристов.

«Речь идет об общественных туалетах в том числе. Места их организации должны будут представить органы местного самоуправления», — заявили в минтуризме.

Ранее ФАН сообщал, что популярная актриса Наталья Рудова после посещения Дагестана в майские праздники обратилась к властям республики с просьбой установить туалеты в местах посещения туристов. После этого на актрису обрушилась волна критики со стороны отдельных ее подписчиков. В результате Рудова удалила со своей страницы все посты, касающиеся ее отдыха в Дагестане.