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15 мая 11:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
Происшествия
Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
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«Эффект Рудовой»: власти Дагестана установят туалеты по туристическим маршрутам

Общество
«Эффект Рудовой»: власти Дагестана установят туалеты по туристическим маршрутам
Невские Новости  / 

Махачкала, 15 мая. Дагестанские власти установят дополнительные общественные туалеты в 10 туристических локациях, сообщили ФАН в региональном минтуризме. Места их расположения будут определены администрациями муниципалитетов.

В ведомстве объяснили, что в связи с активным ростом турпотока в республику возникает необходимость создания и совершенствования инфраструктуры на туристических объектах. Частью этой работы станет обустройство дополнительных санитарных зон.

«Наша задача — создать инфраструктуру, которая бы соответствовала современным требованиям и запросам. В целях улучшения санитарного состояния объектов показа на пути следования основных туристических маршрутов запланирована организация 10 санитарных зон, отвечающих установленным нормам», — рассказали в министерстве.

Там уточнили, что под санитарными зонами подразумеваются, в том числе общественные туалеты. Их установят в местах, популярных у туристов.

«Речь идет об общественных туалетах в том числе. Места их организации должны будут представить органы местного самоуправления», — заявили в минтуризме.

Ранее ФАН сообщал, что популярная актриса Наталья Рудова после посещения Дагестана в майские праздники обратилась к властям республики с просьбой установить туалеты в местах посещения туристов. После этого на актрису обрушилась волна критики со стороны отдельных ее подписчиков. В результате Рудова удалила со своей страницы все посты, касающиеся ее отдыха в Дагестане.

россия дагестан туалеты рудова
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