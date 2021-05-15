Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%

Москва, 15 мая. Интерес покупателей к загородной недвижимости в Ленинградской области в апреле 2021 года увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Соответствующие данные приводят авторы журнала «Загородное обозрение Салон загородной недвижимости». Как уточняется, в сегменте земельных участков рост спроса составил 5,13%. За первые четыре месяца текущего года спрос на дома в Ленинградской области оказался на 29,15% выше, чем в первом квартале 2020 года.

По данным экспертов издания, в настоящий момент на рынке насчитывается свыше 10 тысяч предложений частных домов. Стоимость лотов начинается от 100 тысяч рублей.

Вместе со спросом на загородное жилье растут и цены. Значительнее всего этот вид недвижимости за последние месяцы подорожал в Московской и Ленинградской областях, а также в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. Рост цен варьируется от 11% до 36%.