Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»

Москва, 15 мая. Вес головного обтекателя ракеты-носителя «Протон-М» уменьшен почти на две тонны с помощью инновационных разработок ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех).

ОНПП «Технология» является участником программы по модернизации ракеты «Протон-М». Организация смогла добиться уменьшения веса головного обтекателя на полторы тонны на первом этапе работ. На данный момент проводится уже четвертый этап, и вес снижен почти на две тонны, рассказали ТАСС в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что в 2020 году предприятием было произведено свыше 750 единиц наукоемкой продукции для космической сферы. Эти разработки предназначаются для укомплектовки ракет-носителей «Ангара-1.2», «Ангара-5», «Протон-М», а также других космических аппаратов различного назначения.

Ранее сообщалось, что Роскосмос в 2021 году может увеличить количество запусков ракет «Ангара».