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15 мая 11:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
В России за сутки выявили 8790 новых случаев заражения коронавирусом
11:04
Шоу-бизнес
Гарик Харламов рассказал, что получила Асмус после развода
11:04
Общество
Метрополитен Москвы открыл приуроченную ко дню рождения выставку ретропоездов
11:00
Происшествия
Двое участников перестрелки в Сочи попали в полицию
11:00
Происшествия
Кадры последствий ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском появились в Сети
10:57
Экономика
Перечислены самые продаваемые машины на российском рынке в апреле
10:56
Экономика
Минфин РФ предложил увеличить минимальную долю закупок у МСП
10:53
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова заинтриговала фанатов объявлением о свадьбе с Джиганом
10:49
Происшествия
Задержанного в Петербурге педофила изобличили в новом преступлении
10:48
Политика
Немецкий политолог заявил, что ЕС считает фейком позицию Чехии в ситуации с Россией
10:48
Экономика
Число клиентов микрофинансовых организаций выросло в России
10:47
Общество
Рекордное количество пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии зафиксировано в Японии
10:46
Происшествия
Тело новорожденного обнаружили на кладбище в Челябинской области
10:45
Экономика
Россиян предупредили о возможном подорожании автомобилей
10:45
Политика
Кабмин РФ определил направления работы в Арктическом совете
10:45
Армия
Генерал ВВС США объяснил, почему Вашингтон планирует отказаться от истребителей F-22
10:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская едко прокомментировала слова Аршавина о ее одиночестве
10:41
Происшествия
Назван возможный виновник ДТП с гражданами Белоруссии под Смоленском
10:39
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Выпавший из окна седьмого этажа в Новосибирске ребенок выжил
10:38
Общество
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Стали известны победители полуфинала «Мастеров гостеприимства» в Перми

Видео
Стали известны победители полуфинала «Мастеров гостеприимства» в Перми

На территории Перми завершился полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», который проводится при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В финал, который состоится на территории Нижнего Новгорода, прошли 23 участника по проектному треку и десять — по компетенциям.

Больше всего конкурсантов оказались уроженцами Пермского края — порядка 14 человек. Остальные представляли Удмуртию, Башкортостан, Татарстан, Алтай и другие регионы страны.

Однако даже те, кто не прошел в финал, не остались разочарованы. По словам участников, полученный опыт станет для них незабываемым.

«Помимо того, что нужно защитить свой проект, убедить, что он важен, необходимо было поучаствовать в решении региональных кейсов. Создать новые проекты для Перми, побыть в роли экскурсовода, клиента и решить проблемные задачи», — делится впечатлениями участница из Кирова Ольга Хлебникова.

В рамках состязания участники должны были представить свои проекты по развитию сферы туризма. Конкурсанты предлагали различные способы привлечения гостей в российские города: от интерактивных экскурсий до модных квестов.

«Я защищал проект «Резиденция исторических квест-игр». Он основывается на трех неэксплуатируемых зданиях в городе Чусовом, которые имеют свою историческую ценность. Он рассчитан на то, чтобы развить среди нашей современной молодежи тягу к изучению нового», — рассказывает самый молодой участник Никита Швецов.

Полуфинал конкурса уже состоялся в Тюмени, Петропавловске-Камчатском и других городах. Отобранные финалисты продолжат отстаивать звания «мастеров» на заключительном этапе в Нижнем Новгороде.

россия пермь туризм мастера гостеприимства
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