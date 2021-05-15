Стали известны победители полуфинала «Мастеров гостеприимства» в Перми

На территории Перми завершился полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», который проводится при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В финал, который состоится на территории Нижнего Новгорода, прошли 23 участника по проектному треку и десять — по компетенциям.

Больше всего конкурсантов оказались уроженцами Пермского края — порядка 14 человек. Остальные представляли Удмуртию, Башкортостан, Татарстан, Алтай и другие регионы страны.

Однако даже те, кто не прошел в финал, не остались разочарованы. По словам участников, полученный опыт станет для них незабываемым.

«Помимо того, что нужно защитить свой проект, убедить, что он важен, необходимо было поучаствовать в решении региональных кейсов. Создать новые проекты для Перми, побыть в роли экскурсовода, клиента и решить проблемные задачи», — делится впечатлениями участница из Кирова Ольга Хлебникова.

В рамках состязания участники должны были представить свои проекты по развитию сферы туризма. Конкурсанты предлагали различные способы привлечения гостей в российские города: от интерактивных экскурсий до модных квестов.

«Я защищал проект «Резиденция исторических квест-игр». Он основывается на трех неэксплуатируемых зданиях в городе Чусовом, которые имеют свою историческую ценность. Он рассчитан на то, чтобы развить среди нашей современной молодежи тягу к изучению нового», — рассказывает самый молодой участник Никита Швецов.

Полуфинал конкурса уже состоялся в Тюмени, Петропавловске-Камчатском и других городах. Отобранные финалисты продолжат отстаивать звания «мастеров» на заключительном этапе в Нижнем Новгороде.