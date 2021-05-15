Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом

Нижний Новгород, 15 мая. Спасатели зафиксировали провал грунта в Лукояновском районе. В результате случившегося никто не пострадал.

Неподалеку от места ЧП находится село Нехорошево. Однако по счастливому стечению обстоятельств провал не стал угрозой для ближайших жилых домов. После обвала спасательных работ не проводилось, заявили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В апреле текущего года похожий инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщал ФАН. Провал грунта произошел на улице Маршала Захарова. После ЧП на место случившегося прибыли медики и сотрудники аварийных служб.