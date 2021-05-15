Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой

Москва, 15 мая. Актриса театра и кино Анастасия Макеева на днях сообщила о своей госпитализации, но не раскрыла ее причины. Инсайдеры предполагают, что операция связана с процедурой ЭКО.

Поклонники стали переживать за Макееву, когда она опубликовала снимок из больничной палаты. Знаменитость успокоила подписчиков, сказав, что чувствует себя хорошо и в скором времени ему выпишут домой. Тем не менее Макеева умолчала причину хирургического вмешательства и другие подробности, из-за чего пользователи Instagram начали гадать, что же произошло с актрисой.

По мнению инсайдеров, звезда экранов вновь прибегла к процедуре ЭКО. Актриса и ранее пробовала забеременеть с помощью этого метода, но безуспешно. Теперь Макеева хочет снова попытать счастья стать матерью, пишет «СтарХит».

Все это время, пока Макеева находилась в больнице, рядом с ней был ее жених Роман Мальков, у которого в Словении остались четверо детей. По словам его бывшей супруги, возлюбленный актрисы не платит алименты. Макеева не терпит подобных обвинений в адрес своего суженого, а сразу вступается за него.