Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты

Москва, 15 мая. Жители России чаще всего мечтают отправиться в путешествие, приобрести загородный дом и получать высокую зарплату. Опрос показал, какая сумма необходима им для исполнения желаний.

Специалисты «Райффайзенбанка» провели исследование, определив, о чем больше всего мечтают россияне и сколько денег им нужно для осуществления задуманного. Так, выяснилось, что 37% требуется не менее 5 млн рублей.

Еще 15% опрошенных считают, что им необходимо от 1 до 3 млн рублей и от 3 до 5 млн рублей. При этом у каждого десятого россиянина мечты не измеряются в деньгах.

Москвичи, как правило, чаще задумываются об образовании за рубежом и пышной свадьбе. Петербуржцы больше мечтают завести питомца, найти любовь и вступить в брак. В Краснодаре и Ростове-на-Дону жители хотят купить собственный дом.

Аналитики сервиса SuperJob ранее выяснили популярные у россиян способы повышения заработка. Людям, желающим увеличить доход, 12% респондентов посоветовали работать больше и лучше.