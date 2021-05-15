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15 мая 09:37
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09:36
Экономика
Российский рынок акций незначительно вырос перед выходными
09:34
Общество
Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак
09:32
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
09:00
Общество
Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно
08:58
Общество
Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной
Все новости

Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации

Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
pixabay.com

Минск, 15 мая. Белоруссия разместит в России облигации на 100 млрд российских рублей, следует из указа президента республики Александра Лукашенко.

Целью размещения облигаций является рефинансирование внешнего госдолга Минска. Правительству страны поручено осуществить в 2021-2023 годах привлечение внешних займов путем эмиссии на территории РФ госбумаг в качестве долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей со сроком обращения от 1092 дней, говорится в документе.

Согласно указу, при необходимости в эмиссионных документах будет предусматриваться «отказ Белоруссии от иммунитета». В частности, от применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного или арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения судебных решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием облигаций или вытекающими из эмиссионных документов.

Министр финансов Белоруссии Юлий Селиверстов ранее сообщил, что Минск намерен получить второй транш российского кредита до конца июня 2021 года. Белорусская сторона рассчитывает, что получит от России средства в размере 500 млн долларов до конца первого полугодия. Первый транш госкредита Минск получил в конце 2020 года.

белоруссия лукашенко кредиты
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