Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации

Минск, 15 мая. Белоруссия разместит в России облигации на 100 млрд российских рублей, следует из указа президента республики Александра Лукашенко.

Целью размещения облигаций является рефинансирование внешнего госдолга Минска. Правительству страны поручено осуществить в 2021-2023 годах привлечение внешних займов путем эмиссии на территории РФ госбумаг в качестве долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей со сроком обращения от 1092 дней, говорится в документе.

Согласно указу, при необходимости в эмиссионных документах будет предусматриваться «отказ Белоруссии от иммунитета». В частности, от применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного или арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения судебных решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием облигаций или вытекающими из эмиссионных документов.

Министр финансов Белоруссии Юлий Селиверстов ранее сообщил, что Минск намерен получить второй транш российского кредита до конца июня 2021 года. Белорусская сторона рассчитывает, что получит от России средства в размере 500 млн долларов до конца первого полугодия. Первый транш госкредита Минск получил в конце 2020 года.