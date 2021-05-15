Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства

Осака, 15 мая. Эхолокация — способность к определению положения предмета в пространстве по звуку. Ученые из Японии выяснили, что человеческий организм может сформировать этот полезный навык.

Специалисты японского Центра изучения нейронных сетей в Осаке доказали способность человека к формированию шестого чувства — эхолокации. Об этом сообщает британское издание Express.

Ученые утверждают, что человеческое ухо обладает всеми необходимыми качествами и чертами для развития способности. Необходимо лишь сформировать навык, что сравнивают с обучением чтению. Возможность человеческой эхолокации была доказана специалистами экспериментально. Участники исследования сумели определить расстояние до объектов, издававших определенные звуки в пространстве. При этом испытуемые смогли даже описать их форму.

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