Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека

Вашингтон, 15 мая. Коронавирус может встраивать собственную генетическую информацию в геном инфицированной клетки человека с помощью обратной транскрипции.

Этот процесс объясняет, почему у выздоровевших от COVID-19 пациентов выявляют вирусную РНК даже спустя несколько месяцев. К такому выводу пришли американские ученые из Массачусетского технологического института.

Несмотря на то, что SARS-CoV-2 не является ретровирусом, он способен встроить ДНК-копии своих РНК-последовательностей в геном человеческой клетки. Однако такие интегрированные фрагменты не способны к образованию новых вирусов.

Ранее иммунолог Владимир Болибок перечислил опасные свойства индийского штамма коронавируса. По его словам, эта мутация является более агрессивной.

Биолог Анча Баранова, в свою очередь, перечислила главные факторы распространения новых штаммов коронавирусной инфекции в России. Специалист заявила, что количество заболевших будет напрямую зависеть от погоды, пишет «Ридус».