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15 мая 09:37
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09:36
Экономика
Российский рынок акций незначительно вырос перед выходными
09:34
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Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак
09:32
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Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
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Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
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Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
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Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
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Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР

Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 15 мая. Подразделения ВСУ за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР. Под огнем сразу несколько населенных пунктов республики.

В сообщении представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что военнослужащие ВСУ 14 мая пять раз нарушили режим тишины. Они вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись населенные пункты Лозовое, Молодежное, Донецкий, Калиново-Борщеватое и Золотое-5.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавил представитель ЛНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили 19 единиц запрещенной военной техники в жилых кварталах. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что количество обстрелов со стороны Киева увеличилось в пять раз, передает «Царьград».

ЛНР всу донбасс
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