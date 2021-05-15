Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР

Луганск, 15 мая. Подразделения ВСУ за минувшие сутки пять раз обстреляли территорию ЛНР. Под огнем сразу несколько населенных пунктов республики.

В сообщении представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что военнослужащие ВСУ 14 мая пять раз нарушили режим тишины. Они вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись населенные пункты Лозовое, Молодежное, Донецкий, Калиново-Борщеватое и Золотое-5.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавил представитель ЛНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили 19 единиц запрещенной военной техники в жилых кварталах. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что количество обстрелов со стороны Киева увеличилось в пять раз, передает «Царьград».