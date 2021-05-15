Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми

Полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» состоялся на территории Перми с 12 по 13 мая.

Организаторы уверены, что амбициозные проекты участников состязания смогут вывести туристическую сферу региона на качественно новый уровень. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в ближайшие годы поток гостей планируется увеличить в два раза.

«Мы действительно благодарны, что полуфинал конкурса проходит в Пермском крае. Это благодаря тому, что жители очень активны и подавали достаточно большое количество заявок на участие в конкурсе», — рассказывает губернатор.

«Мастера гостеприимства» проходят при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации Антон Сериков назвал и другие причины проведения полуфинала состязания на территории Перми.

«Сегодня Пермский край является одним из рекордсменов очных полуфиналистов, которые с достоинством прошли заочный этап и защитили свои проекты. И сегодня здесь и в других регионах страны они уже защищали собственные проекты. Это говорит о том, что к гостеприимству, к туризму здесь относятся всерьез», — заявил представитель платформы.

На торжественном закрытии полуфинала к конкурсантам обратились министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина, президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман, директор Travel Business School Анна Гуринчук и другие эксперты отрасли. Они подвели итоги мероприятия и положительно оценили перспективы проектов участников. Также спикеры провели дискуссию о развитии сервиса гостеприимства в нашей стране.

Финал «Мастеров гостеприимства» состоится в Нижнем Новгороде. Представители отрасли примут участие в состязаниях с 8 по 10 июня.