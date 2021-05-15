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15 мая 09:36
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09:34
Общество
Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак
09:32
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
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Названы главные признаки имитации оргазма женщиной

Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
depositphotos.com  /  VitalikRadko

Москва, 15 мая. Стоны, вздохи, крики и даже исцарапанная спина не являются достаточными доказательствами хорошего секса. Существуют несколько признаков имитирования оргазма женщинами.

Казалось бы, она испытала яркий оргазм, но бывает так, что это всего лишь симуляция. В заблуждение могут ввести изгибы ее тела, стоны и пристальный взгляд. Истинное сексуальное наслаждение может выдать лицо, а именно странные гримасы.

Во время настоящего оргазма в мозг какое-то время не поступает кислород, поэтому у женщины ритмично сокращаются не только мышцы влагалища, но и матки, и иногда таза. Эксперты говорят, что женщины не будут прерывать стимуляцию эрогенной зоны, пока достигнут «пика».

Еще одним признаком симуляции назвали учащенное сердцебиение. После оргазма женщине хочется спокойствия. Но если она возбудилась и не выплеснула до конца сексуальную энергию, то после фальшивого оргазма она будет сохранять активность.

В большинстве случаев со сложностями в достижении оргазма сталкиваются женщины, хотя могут его получить двумя способами. Если ей приходится симулировать оргазм, значит таковы особенности ее физиологии.

Стоит отметить, что секс является важной составляющей любви в паре, так как он позволяет выразить свои чувства и эмоции к любимому человеку. Недавно эксперты назвали способы разнообразить сексуальную жизнь и привнести страсть в отношения.

оргазм секс отношения общество
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