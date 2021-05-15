Названы главные признаки имитации оргазма женщиной

Москва, 15 мая. Стоны, вздохи, крики и даже исцарапанная спина не являются достаточными доказательствами хорошего секса. Существуют несколько признаков имитирования оргазма женщинами.

Казалось бы, она испытала яркий оргазм, но бывает так, что это всего лишь симуляция. В заблуждение могут ввести изгибы ее тела, стоны и пристальный взгляд. Истинное сексуальное наслаждение может выдать лицо, а именно странные гримасы.

Во время настоящего оргазма в мозг какое-то время не поступает кислород, поэтому у женщины ритмично сокращаются не только мышцы влагалища, но и матки, и иногда таза. Эксперты говорят, что женщины не будут прерывать стимуляцию эрогенной зоны, пока достигнут «пика».

Еще одним признаком симуляции назвали учащенное сердцебиение. После оргазма женщине хочется спокойствия. Но если она возбудилась и не выплеснула до конца сексуальную энергию, то после фальшивого оргазма она будет сохранять активность.

В большинстве случаев со сложностями в достижении оргазма сталкиваются женщины, хотя могут его получить двумя способами. Если ей приходится симулировать оргазм, значит таковы особенности ее физиологии.

Стоит отметить, что секс является важной составляющей любви в паре, так как он позволяет выразить свои чувства и эмоции к любимому человеку. Недавно эксперты назвали способы разнообразить сексуальную жизнь и привнести страсть в отношения.