Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной

Москва, 15 мая. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что новая политика мессенджера WhatsApp неэтична.

Горелкин сказал, что новые правила конфиденциальности WhatsApp не соответствуют законодательству России. Он высказал свое мнение, когда общался с корреспондентом ТАСС.

Некоторое время назад мессенджер изменил пользовательское соглашение. По новым правилам все пользователи WhatsApp должны будут делиться данными с Facebook. Теперь компания получит информацию о телефонных номерах, транзакциях и IP-адресах людей. Кроме того, 15 мая закончится период, отведенный на принятие условий нового соглашения о конфиденциальности.

Люди, которые не сделают этого в отведенный срок, будут ограничены в возможностях пользования мессенджером: они не смогут открывать списки чатов, но будут получать аудио и видеозвонки.

«Новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей, прежде всего, неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими, или лишитесь аккаунтов», — заявил Горелкин.

Этот инцидент заставил его напомнить о законе, регулирующем передачу личной информации. Депутат говорит, что некоторое время назад начал работу инициированный им закон, который обязует оператора спрашивать согласие пользователя на передачу личных данных третьим лица. Он утверждает, что WhatsApp формально делает это, но не дает человеку реального выбора, что является нарушением закона, по его мнению.

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