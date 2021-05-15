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15 мая 09:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:34
Общество
Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак
09:32
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
09:00
Общество
Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно
08:58
Общество
Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной
08:54
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Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной

Общество
Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 мая. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что новая политика мессенджера WhatsApp неэтична.

Горелкин сказал, что новые правила конфиденциальности WhatsApp не соответствуют законодательству России. Он высказал свое мнение, когда общался с корреспондентом ТАСС.

Некоторое время назад мессенджер изменил пользовательское соглашение. По новым правилам все пользователи WhatsApp должны будут делиться данными с Facebook. Теперь компания получит информацию о телефонных номерах, транзакциях и IP-адресах людей. Кроме того, 15 мая закончится период, отведенный на принятие условий нового соглашения о конфиденциальности.

Люди, которые не сделают этого в отведенный срок, будут ограничены в возможностях пользования мессенджером: они не смогут открывать списки чатов, но будут получать аудио и видеозвонки.

«Новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей, прежде всего, неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими, или лишитесь аккаунтов», — заявил Горелкин.

Этот инцидент заставил его напомнить о законе, регулирующем передачу личной информации. Депутат говорит, что некоторое время назад начал работу инициированный им закон, который обязует оператора спрашивать согласие пользователя на передачу личных данных третьим лица. Он утверждает, что WhatsApp формально делает это, но не дает человеку реального выбора, что является нарушением закона, по его мнению.

Ранее сообщалось, сколько Роскосмос получит от полета японских космических туристов. Стоимость двух кресел на корабле «Союз МС-20» обойдется почти в 80 миллионов долларов.

госдума whatsapp мессенджер антон горелкин
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