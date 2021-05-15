Данные банковской карты незнакомцам сообщал каждый десятый школьник в России

Москва, 15 мая. Почти 70% школьников в России пользуются банковскими картами, каждый десятый хотя бы раз называл незнакомому человеку код безопасности от карты (CVC-код).

Международная образовательная компания «ЯКласс» подготовила для РИА Новости исследование, опросив в период с 22 апреля по 10 мая 1072 ученика школ 7-11 классов в 85 регионах России.

Выяснилось, что банковскими картами 67% опрошенных школьников, 52% выбирают обычные карты, 15% — детские. Не пользуются банковскими картами 33% учеников школ старше 14 лет, среди семиклассников и восьмиклассников их доля составляет 56%.

«Каждый десятый школьник (11%) за последний год называл CVC-код незнакомому человеку», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что объем вкладов россиян в 2021 году вырастет до 8% в сравнении с 2020 годом. Основной рост случится во втором полугодии, отметил глава центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.