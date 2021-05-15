Роскомнадзор заблокировал доступ к порталу 4PDA по решению Мосгорсуда

Москва, 15 мая. Роскомнадзор ограничил доступ к порталу 4PDA.ru в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Доступ заблокирован на постоянной основе по решению Мосгорсуда в пользу ООО «Национальный спортивный телеканал». Уточняется, что телеканал «Матч ТВ» потребовал через суд заблокировать сайт, поскольку на нем есть ссылки, которые позволяют получать доступ к «нелегальным трансляциям».
Представители администрации 4PDA.ru позже отметили, что пиратский контент они всегда удаляли. О блокировке стало известно по факту, когда повлиять на происходящее уже не могли.
4PDA — портал, посвященный электронным гаджетам и ПО для них. Его аудитория ежемесячно составляет 12 миллионов уникальных пользователей.
Ранее Роскомнадзор потребовал снять ограничения на ролики с гимном РФ в Instagram. Блокировка содержащих фрагменты гимна РФ материалов недопустима, напомнили в ведомстве.