Роскомнадзор заблокировал доступ к порталу 4PDA по решению Мосгорсуда

Москва, 15 мая. Роскомнадзор ограничил доступ к порталу 4PDA.ru в России, сообщает пресс-служба ведомства.

Доступ заблокирован на постоянной основе по решению Мосгорсуда в пользу ООО «Национальный спортивный телеканал». Уточняется, что телеканал «Матч ТВ» потребовал через суд заблокировать сайт, поскольку на нем есть ссылки, которые позволяют получать доступ к «нелегальным трансляциям».

Представители администрации 4PDA.ru позже отметили, что пиратский контент они всегда удаляли. О блокировке стало известно по факту, когда повлиять на происходящее уже не могли.

4PDA — портал, посвященный электронным гаджетам и ПО для них. Его аудитория ежемесячно составляет 12 миллионов уникальных пользователей.

Ранее Роскомнадзор потребовал снять ограничения на ролики с гимном РФ в Instagram. Блокировка содержащих фрагменты гимна РФ материалов недопустима, напомнили в ведомстве.