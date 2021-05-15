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15 мая 09:36
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новостей
09:34
Общество
Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак
09:32
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
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Общество
Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно
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Эмили Блант объяснила, почему не стоит ждать сиквела «Грани будущего»

Шоу-бизнес
Эмили Блант объяснила, почему не стоит ждать сиквела «Грани будущего»
Кадр из фильма «Грань будущего»

Лос-Анджелес, 15 мая. Голливудская актриса Эмили Блант назвала ряд причин, по которым фанатам кинофраншизы «Грань будущего» не стоит ожидать продолжения фантастического фильма.

В 2014 году в прокат кинотеатров вышел фильм «Грань будущего», где главные роли исполнили Эмили Блант и американский актер Том Круз. Несмотря на то, что кинокартина не произвела фурор, она собрала преимущественно положительные оценки.

Это вынудило киностудию Warner Bros. в 2016 году официально объявить о разработке сиквела. Однако спустя пять лет фанаты не увидели даже трейлера или хотя бы кадров со съемок. Блант скептически относится к идее реализации проекта и объяснила свое мнение. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«Мы хотели. Честно говоря, я думаю, что фильм слишком дорогой. Да, я не знаю, как мы это сделаем. Я думаю, что трудно выровнять расписание для всех киностудий. Я бы с удовольствием. Дагу Лайману это понравится. Тому бы понравилось», — заявила актриса.

Она подчеркнула, что все участники оригинального фильма хотели бы снять продолжение. Однако из-за коронавирусной пандемии непонятно, в какой ситуации находится киноиндустрия. Поэтому сначала нужно выяснить, как будут снимать те фильмы, которые уже были запланированы на ближайшие годы.

Ранее в Сети появился первый кадр того, как будет выглядеть Фея-крестная в новом перезапуске мюзикла «Золушка». Эту роль исполнит темнокожий гей-актер Билли Портер.

кино голливуд Эмили Блант грань будущего
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