Эмили Блант объяснила, почему не стоит ждать сиквела «Грани будущего»

Лос-Анджелес, 15 мая. Голливудская актриса Эмили Блант назвала ряд причин, по которым фанатам кинофраншизы «Грань будущего» не стоит ожидать продолжения фантастического фильма.

В 2014 году в прокат кинотеатров вышел фильм «Грань будущего», где главные роли исполнили Эмили Блант и американский актер Том Круз. Несмотря на то, что кинокартина не произвела фурор, она собрала преимущественно положительные оценки.

Это вынудило киностудию Warner Bros. в 2016 году официально объявить о разработке сиквела. Однако спустя пять лет фанаты не увидели даже трейлера или хотя бы кадров со съемок. Блант скептически относится к идее реализации проекта и объяснила свое мнение. Об этом сообщает портал CinemaBlend.

«Мы хотели. Честно говоря, я думаю, что фильм слишком дорогой. Да, я не знаю, как мы это сделаем. Я думаю, что трудно выровнять расписание для всех киностудий. Я бы с удовольствием. Дагу Лайману это понравится. Тому бы понравилось», — заявила актриса.

Она подчеркнула, что все участники оригинального фильма хотели бы снять продолжение. Однако из-за коронавирусной пандемии непонятно, в какой ситуации находится киноиндустрия. Поэтому сначала нужно выяснить, как будут снимать те фильмы, которые уже были запланированы на ближайшие годы.

Ранее в Сети появился первый кадр того, как будет выглядеть Фея-крестная в новом перезапуске мюзикла «Золушка». Эту роль исполнит темнокожий гей-актер Билли Портер.