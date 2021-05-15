FT оценило состояние российских долларовых миллиардеров в треть ВВП страны

Москва, 15 мая. Совокупное состояние 120 долларовых российских миллиардеров составило около 35% ВВП страны, показатель вырос за год примерно на 10 п. п., сообщает газета Financial Times.

По показателю концентрации богатства Россия оказалась на первом месте в мире. В первую пятерку вошли Швеция, где на совокупное состояние крупного бизнеса приходится почти 30% от ВВП королевства, Индия (20%), США (18%) и Франция (17%).

Суммарное состояние долларовых миллиардеров за последний год выросло в мире с пяти до 13 трлн долларов, а их количество увеличилось примерно на 700, до 2,7 тыс. человек.

Ранее отечественный предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска рассказал, как можно наладить ситуацию с дорогим жильем на российском рынке недвижимости. Российским городам, по его словам, следует обеспечить застройщиков доступной землей с социальной инфраструктурой.