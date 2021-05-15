Полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» состоится 20 мая в онлайн-формате

Москва, 15 мая. В полуфинал всероссийского конкурса допущены более 100 участников из разных регионов России, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

К участию в онлайн полуфинале приглашены все полуфиналисты второго сезона, которые не смогли посетить очные этапы конкурса, а также те, кто успешно решит специальные кейсы, ранее предложенных государственной корпорацией «Роскосмос», авиакомпанией «Россия», авиакомпанией «Аэрофлот», Правительством Мурманской области, отелем «Азимут» и Администрацией города-курорта Анапа.

В течение основного дня полуфинала – 20 мая – кроме знаний и компетенций участников, наставники оценят их проекты в индустрии гостеприимства. Также состоятся диалоги с наставниками и экспертами конкурса, панельные дискуссии и выступления победителей первого сезона конкурса, сообщает Медиагруппа «Патриот».