Forbes: стоит ли людям отказываться от WhatsApp?

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
15 мая 09:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:34
Общество
Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак
09:32
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
09:00
Общество
Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно
08:58
Общество
Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной
08:54
Общество
Данные банковской карты незнакомцам сообщал каждый десятый школьник в России
Все новости
15 мая 09:36
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:34
Общество
Шведские ученые определили, как личность владельцев влияет на стресс у собак
09:32
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в РФ
09:30
Происшествия
Учеников 175-й гимназии Казани будут усиленно охранять в новой школе
09:27
Экономика
Спрос на загородное жилье в Ленобласти вырос на 15,6%
09:27
Технологии
Инновационные разработки позволили снизить вес ракеты «Протон-М»
09:26
Весь мир
Представитель съемочной группы фильма «Турист»: мы восхищены мужеством народа ЦАР
09:24
Видео
Полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства» встретились в Перми
09:22
Происшествия
Карстовый провал глубиной пять метров образовался под Нижним Новгородом
09:21
Шоу-бизнес
Стали известны подробности госпитализации Анастасии Макеевой
09:21
Общество
Россияне рассказали, сколько денег им необходимо для исполнения мечты
09:20
Экономика
Минск намерен занять 100 млрд рублей через облигации
09:13
Наука
Японские ученые доказали способность человека к формированию шестого чувства
09:11
Наука
Коронавирус оказался способен встраиваться в ДНК человека
09:10
Политика
Бойцы ВСУ за сутки пять раз открывали гранатометный огонь по населенным пунктам ЛНР
09:04
Видео
Тысячи палестинцев покинули дома из-за обстрелов Израиля. События дня
09:01
Общество
Названы главные признаки имитации оргазма женщиной
09:00
Общество
Единство учёта. Нужна база хронических состояний. Колонка Анатолия Вассермана
09:00
Общество
Оперная певица Василиса Бержанская: К русскому репертуару я приду непременно
08:58
Общество
Госдума назвала новую политику конфиденциальности WhatsApp неэтичной
08:54
Общество
Данные банковской карты незнакомцам сообщал каждый десятый школьник в России
Все новости

Forbes: стоит ли людям отказываться от WhatsApp?

Технологии
Forbes: стоит ли людям отказываться от WhatsApp?
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Вашингтон, 15 мая. Эксперт Forbes рекомендует продолжать использовать мессенджер WhatsApp. Однако если пользователь не примет новые условия соглашения, то приложение перестанет функционировать.

Компания Facebook, которая является официальным владельцем мессенджера WhatsApp, наконец приступила к своим планам. В субботу, 15 мая, будут обновлены условия обслуживания приложения. Благодаря им разработчику будет проще обеспечивать тартегированную рекламу, и он сможет увеличить прибыль за счет своих пользователей. Об этом сообщает ИноСМИ.

Владельцы аккаунтов, согласно новым правилам, будут добровольно делиться своими персональными данными. Они будут применяться не только в самом WhatsApp, но и в социальной сети Facebook. В результате бизнес-клиенты соцсети смогут писать пользователям прямо в мессенджер, и при этом переписка не будет защищаться сквозным шифрованием.

Ранее, когда разработчик только планировал реализовать эту идею, он утверждал, что будет удалять аккаунты, которые не согласятся на новые условия обслуживания. Затем от этого решения отказались, но загвоздка все равно осталась. Сейчас, если пользователь не примет правила, он попросту не сможет отправлять сообщения. То есть технически у него все равно не будет возможности полноценно использовать приложение.

«Из-за обновления от 15 мая никто не потеряет свои учетные записи или не лишится функций WhatsApp. Однако полной функциональности приложения у вас не будет, пока вы не примете условия», — говорится в заявлении компании Facebook.

Предупреждение о новых правилах будет присылаться неоднократно. Когда истечет его последний срок, то пользователь сможет отвечать на звонки и получать уведомления, а вот читать и отправлять сообщения — нет.

«Надо ли соглашаться или нет? Если хотите пользоваться WhatsApp и впредь, то да. Другого выбора у вас нет. Это действительно случай «бери или уходи»», — говорит эксперт Forbes.

Он добавил, что рекомендует попробовать и другие варианты приложений. Но, если важна конфиденциальность, там по умолчанию должно быть сквозное шифрование.

Ранее стало известно, что WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила.

whatsapp forbes мессенджеры
Комментировать
Самое популярное
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 432205 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Происшествия 133501 12 мая 2021
Власти Татарстана обеспокоены фейками о трагедии в казанской школе
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Армия 131676 13 мая 2021
Военный летчик объяснил отогнавший французов «жест» российского Су-30
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Общество 107532 13 мая 2021
Реакцию россиян на человека с символикой Украины сняли на видео
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Армия 35240 13 мая 2021
Украинский пограничник иронично ответил на вопрос о российских войсках в Крыму
Все новости / Технологии / Forbes: стоит ли людям отказываться от WhatsApp?
Рейтинг@Mail.ru