Forbes: стоит ли людям отказываться от WhatsApp?

Вашингтон, 15 мая. Эксперт Forbes рекомендует продолжать использовать мессенджер WhatsApp. Однако если пользователь не примет новые условия соглашения, то приложение перестанет функционировать.

Компания Facebook, которая является официальным владельцем мессенджера WhatsApp, наконец приступила к своим планам. В субботу, 15 мая, будут обновлены условия обслуживания приложения. Благодаря им разработчику будет проще обеспечивать тартегированную рекламу, и он сможет увеличить прибыль за счет своих пользователей. Об этом сообщает ИноСМИ.

Владельцы аккаунтов, согласно новым правилам, будут добровольно делиться своими персональными данными. Они будут применяться не только в самом WhatsApp, но и в социальной сети Facebook. В результате бизнес-клиенты соцсети смогут писать пользователям прямо в мессенджер, и при этом переписка не будет защищаться сквозным шифрованием.

Ранее, когда разработчик только планировал реализовать эту идею, он утверждал, что будет удалять аккаунты, которые не согласятся на новые условия обслуживания. Затем от этого решения отказались, но загвоздка все равно осталась. Сейчас, если пользователь не примет правила, он попросту не сможет отправлять сообщения. То есть технически у него все равно не будет возможности полноценно использовать приложение.

«Из-за обновления от 15 мая никто не потеряет свои учетные записи или не лишится функций WhatsApp. Однако полной функциональности приложения у вас не будет, пока вы не примете условия», — говорится в заявлении компании Facebook.

Предупреждение о новых правилах будет присылаться неоднократно. Когда истечет его последний срок, то пользователь сможет отвечать на звонки и получать уведомления, а вот читать и отправлять сообщения — нет.

«Надо ли соглашаться или нет? Если хотите пользоваться WhatsApp и впредь, то да. Другого выбора у вас нет. Это действительно случай «бери или уходи»», — говорит эксперт Forbes.

Он добавил, что рекомендует попробовать и другие варианты приложений. Но, если важна конфиденциальность, там по умолчанию должно быть сквозное шифрование.

Ранее стало известно, что WhatsApp начинает удалять аккаунты, которые не приняли новые правила.