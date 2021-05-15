В Сети появилось фото гендерно-нейтральной Феи-крестной из «Золушки»

Лос-Анджелес, 15 мая. Компания Amazon планирует перезапуск картины о Золушке. Роль Феи-крестной досталась гей-актеру Билли Портеру, образ которого впервые попал в Сеть.

Интернет видео-сервис Amazon Prime Video перезапустит фильм «Золушка». Знаменитую сказку ожидает переосмысление. Многие ключевые персонажи получат новые образы. Издание Entertainment Weekly опубликовало дебютные кадры мюзикла.

Главная роль досталась кубино-американской певице Камилле Кабельо. Принца Роберта на экране воплотит британец Николас Голицын. Однако основное внимание привлек темнокожий актер из США Билли Портер, который является открытым геем. Он получил роль Феи-крестной с нейтральным гендером.

Изначально картиной занялась киностудия Sony Pictures. Она готовила фильм к релизу на больших экранах. Однако затем права на экранизацию были проданы Amazon. Американская компания решила подготовить новую «Золушку» для цифровой премьеры, которая состоится в сентябре 2021 года. Посмотреть ее можно будет сразу на стриминг-сервисе Prime Video.

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